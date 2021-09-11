Son dakika gündem: SAFRANBOLU'DA ORMANDAN ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çalıların ve otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Safranbolu'ya bağlı Geren Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletmesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanın içinde yanan çalı ve otlar ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ormanlık alanda fazla yayılmazken 400 metrekare alan zarar gördü.