Son dakika gündem: Safranbolu'da kadın itfaiye eri göreve başladı

Son dakika gelişmesine göre Safranbolu Belediyesi tarafından açılan mülakat ve sınavlara girerek başarı sağlayan ilçedeki "ilk" kadın itfaiye eri Betül Şevval Taşlıyan göreve başladığı bildirildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından açılan mülakat ve sınavlara girerek başarı sağlayan ilçedeki "ilk" kadın itfaiye eri Betül Şevval Taşlıyan göreve başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce 19 kişi olan itfaiye personel sayısının yeni katılan biri kadın 4 kişiyle 23'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşlıyan, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Sen kadınsın o erkek işi" gibi sözlere kulak asmadığını aktaran Taşlıyan, "Kadınların da pek çok şeyi başarabileceğine inanıyorum. Üstelik sevdiğim, manevi yönü çok büyük olan bir görev. Burada görev yapan müdürümüzden diğer çalışma arkadaşlarıma kadar herkes adapte olabilmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Elif Köse de itfaiye biriminin daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Her platformda kadınların da istediklerinde her konuda başarılı olabileceklerine inanıyorum. Betül, zor bir sınavı oldukça başarılı bir şekilde tamamladı. Öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum. Aynı başarıyı sahada da göstereceğine inanıyorum. Bununla birlikte diğer 3 arkadaşımıza da başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir çalışma hayatı geçirirler. Tüm itfaiye personelimize kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu