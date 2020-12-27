Son dakika gündem: Sadece çocuklara oyuncak dağıtmıyorlar, yardım eli de uzatıyorlar
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Son dakika gündem: Sadece çocuklara oyuncak dağıtmıyorlar, yardım eli de uzatıyorlar

27.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:33
Son dakika gündem: Sadece çocuklara oyuncak dağıtmıyorlar, yardım eli de uzatıyorlar

Son dakika haberler... Konya'da faaliyet gösteren Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına "çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla oyuncaklar hediye etmenin yanısıra her türlü yardımlarına da koşup yetişmeye çalışıyor.

Konya'da faaliyet gösteren Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına "çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla oyuncaklar hediye etmenin yanısıra her türlü yardımlarına da koşup yetişmeye çalışıyor.

Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Gönülalan, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce sosyal medya oluşumuyla kurulmuş olan bir faaliyet yürütürken zaman içerisinde kurdukları dernek vasıtasıyla çalışmaları daha üst seviyeye ulaştırdıklarını vurguladı.

Dernek olarak tamamen gönüllülerden oluşan isimlerle faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Gönülalan, deprem, sel ve afet olan bölgelerdeki mağdur insanlar için de seferber olduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarını oyuncaklarla sevindirirken, Konya'da yaklaşık 250 aileye her ay düzenli gıda yardımı yaptıklarını, bununla birlikte hastaların ilaç ve tedavilerini üstlendiklerini, maddi durumu iyi olmayan ailelere ise kira yardımı da gerçekleştirdiklerini belirten Gönülalan, "Yurtdışından gelen göçmen, mülteci ailelerimize de eşya tedariği, onlara kiralık evlerinin bulunup tutulmasından, evlerinin inşaasının yardımına kadar elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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