Son dakika gündem: Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı (2)
07.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:04
Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ile içerisinde 46 lira 40 kuruş bulunan sadaka kutusunu çaldığı tespit edilip, gözaltına alınan E.G. (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ile içerisinde 46 lira 40 kuruş bulunan sadaka kutusunu çaldığı tespit edilip, gözaltına alınan E.G. (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL