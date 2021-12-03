Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor - Haberler
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Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberler: ÇORUM'da 4 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Asenat'ın Uzan'ın (3) tedavisi sürüyor.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 4 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Asenat'ın Uzan'ın (3) tedavisi sürüyor. Yoğun bakım servisinde hayat mücadelesi veren Asenat'ın salıncakta sallanırken etrafına gülücükler saçtığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kentte, 30 Kasım'da etkili olan rüzgar nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda bulunan  Asenat Uzan'ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor. Öte yandan Asenat'ın bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın, oyun oynadığı ve evinin önünde salıncağa binerek, etrafına gülücükler saçtığı anlar yer alıyor.


Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Son dakika gündem: Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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