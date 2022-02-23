Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş - Haberler
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Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lisichansk kentinde sessiz bir bekleyiş hakim.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lisichansk kentinde sessiz bir bekleyiş hakim.

Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş

Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş

Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş

AA - Güncel

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Haberler

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