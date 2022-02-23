Son dakika gündem: Rusya'nın tanıma kararının ardından Luhansk bölgesinde sessiz bekleyiş
AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lisichansk kentinde sessiz bir bekleyiş hakim.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lisichansk kentinde sessiz bir bekleyiş hakim.