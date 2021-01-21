Son dakika gündem: Rusya'nın ilk seri üretim Su-57'si ülkenin güneyine konuşlandırıldı
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Son dakika gündem: Rusya'nın ilk seri üretim Su-57'si ülkenin güneyine konuşlandırıldı

21.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:30
Son dakika gündem: Rusya'nın ilk seri üretim Su-57'si ülkenin güneyine konuşlandırıldı

Gelen son dakika haberine göre Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağının ülkenin güneyine konuşlandırıldığı bildirildi.

Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağının ülkenin güneyine konuşlandırıldığı bildirildi.

Rusya'nın Habarovsk şehri yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde bulunan Komsomolsk-na-Amure Uçak Tesisi'nde üretilen ilk seri Su-57'nin Rus ordusuna teslim edildiği belirtildi.

Uçağın, ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildiği bildirilen açıklamada, "Yıl sonuna kadar 5 adet 5. nesil Su-57 savaş uçağı Komsomolsk-na-Amure tarafından Rus ordusuna teslim edilecek." denildi.

Açıklamada, uçağın hangi şehirde bulunduğuna dair detay paylaşılmadı.

Rusya Sanayi Bakanlığı bilgilerine göre, 2024 sonuna kadar 22 adet Su-57'nin Rus ordusuna temin edilmesi bekleniyor.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57; uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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