Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Buchansky bölgesi sakinleri otobüslerle tahliye edildi.
Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Buchansky bölgesi sakinleri otobüslerle tahliye edildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA - Güncel