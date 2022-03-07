Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler - Haberler

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Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Buchansky bölgesi sakinleri otobüslerle tahliye edildi.

Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Buchansky bölgesi sakinleri otobüslerle tahliye edildi.

Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler

AA - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Güncel, Haberler

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