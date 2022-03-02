Son dakika gündem: Rusya'dan, ABD'nin "BM'deki Rus diplomatları sınır dışı etme" kararına tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Rusya'dan, ABD'nin "BM'deki Rus diplomatları sınır dışı etme" kararına tepki

AA, Ali Cura - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Rusya'dan, ABD'nin

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin "Birleşmiş Milletler (BM) misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin "Birleşmiş Milletler (BM) misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.

Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD'nin BM tüzüğü kapsamında tüm yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü savundu.

Sözcü Zaharova, "BM misyonundaki 12 diplomatımızı gönderen Amerikalılar, askeri barış operasyonları departmanında görev yapan son subayımızı da gönderiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından buralara atanan adaylara vize vermediğine dikkat çeken Zaharova, "Bunu kabul etmek istemiyoruz. Örneğin, hala New York'taki misyonumuzun büyüklüğü ile hesaplanan, Amerika'nın Moskova'daki diplomatik mevcudiyet kotası dikkate alınarak iki yönlü bir hatta cevap vereceğimizi açıkça söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, bu yüzden Rusya'daki ABD'li diplomatların sınır dışı edilmesinin söz konusu olabileceğini kaydederek, "Bu tedbire yeniden başvurmak istemesek de Washington'un küstahlığı, müzakere konusundaki isteksizliği veya beceriksizliği, başka bir seçenek bırakmıyor." yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğu gerekçesiyle sınır dışı edileceğini bildirmişti.

AA / Ali Cura - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title