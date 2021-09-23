Son dakika gündem: Rusya'da düşen AN-26 model uçağın 6 kişilik mürettebatı hayatını kaybetti

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan AN-26 model uçağın düştüğü ve içindeki 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, uçak dün teknik uçuş yaptığı esnada, Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta, Moskova saati ile 11.45 itibarıyla radardan kayboldu.

Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat ile bağlantı koptu. Bölgeye arama ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle gece ara verilen çalışmalar gündüz saatlerinde sürdürüldü.

Rus haber ajanslarının yetkililere dayandığı haberler e göre, dağlık ve sık ormanların bulunduğu alanda tespit edilen uçağın enkazına arama kurtarma ekipleri arazi şartlarından dolayı yürüyerek ulaştı.

Kaza sonucunda uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın tamamının öldüğü bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.