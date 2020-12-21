Son dakika gündem: Rusya'da, arıtma tesisinde çuvalda bulunan kedi ölümden kurtarıldı
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Son dakika gündem: Rusya'da, arıtma tesisinde çuvalda bulunan kedi ölümden kurtarıldı

21.12.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:30
Son dakika gündem: Rusya'da, arıtma tesisinde çuvalda bulunan kedi ölümden kurtarıldı

Son dakika haberine göre Rusya'da bir atık arıtma tesisindeki çalışan cam parçaları çöplerin arasından ayırdıkları sırada bir çuvalı eline aldı.

Rusya'da bir atık arıtma tesisindeki çalışan cam parçaları çöplerin arasından ayırdıkları sırada bir çuvalı eline aldı. Çuvalın içinden kedi çıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Ulyanovsk kentinde meydana geldi. Atık arıtma tesisi çalışanları, cam parçaları çöplerin arasından ayırdıkları sırada ağzı sıkıca kapatılmış bir çuval, çalışanlardan birinin dikkatini çekti. Çuvalı çöplerin arasından alan çalışan, bıçakla çuvalın ağzını kesti ve içinde bir kedinin olduğunu gördü. Rus medyası, arıtma tesisinde çöplerin öğütücüye gittiğini, çalışan çuvalı fark etmeseydi kedinin öleceğini bildirdi.

"İNSANLARIN BU KADAR ACIMASIZ OLMASI ŞAŞIRTICI"

Arıtma tesisinin bölge müdürü Igor Perfiliev, "Kedi iyi beslenmiş, temiz ve bakımlı. Yakın zamana kadar birinin evcil hayvanı olduğu düşünülebilir. İnsanların bu kadar acımasız olması şaşırtıcı. Çalışanlar müdahale etmeseydi kedi öğütücüye girebilirdi. Neyse ki hayvan yaralanmadı ama çok korkmuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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