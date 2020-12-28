Son dakika gündem: Rus turist otel odasında ölü bulundu
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Son dakika gündem: Rus turist otel odasında ölü bulundu

28.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:49
Son dakika gündem: Rus turist otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Tatil için Antalya'ya gelen Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Tatil için Antalya'ya gelen Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Konyaaltı sahilindeki bir otelde birlikte tatil yaptığı erkek arkadaşı Pavel Khapaev'i (40) gece geç saatlerde hareketsiz bulan Oksana Komarova durumu otel yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Khapaev'in cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis merkezine götürülen Komarova ifadesinde, Rusya Federasyonu'ndan iki gün önce tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Birlikte alkol aldıktan sonra uyuduk. Erkek arkadaşım Pavel Khapaev'in nefes almadığını sabaha karşı 04.30 sıralarında uyandığımda fark ettim. Hemen yetkililere haber verdim." ifadelerini kullandı.

Komarova işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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