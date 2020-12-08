Son dakika gündem: Rus paralı savaşçı, Wagner'in Suriye ve Libya operasyonlarını anlattı
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Son dakika gündem: Rus paralı savaşçı, Wagner'in Suriye ve Libya operasyonlarını anlattı

08.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:55
Son dakika gündem: Rus paralı savaşçı, Wagner'in Suriye ve Libya operasyonlarını anlattı

Gelen son dakika haberlerine göre Rus güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığını öne süren Marat Gabidullin, Wagner'de çalışan paralı askerlerin, çeşitli ödemeler karşılığında Suriye ve Libya gibi bölgelerde çatışmalara katıldığını söyledi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığını öne süren Marat Gabidullin, Wagner'de çalışan paralı askerlerin, çeşitli ödemeler karşılığında Suriye ve Libya gibi bölgelerde çatışmalara katıldığını söyledi.

Gabidullin, 4 yıl görev aldığını söylediği Wagner şirketine ve Wagner hakkında yazdığı kitaba ilişkin Letonya merkezli haber sitesi Meduza'ya açıklamalarda bulundu.

Rus ordusundan sonra Wagner şirketinde çalışmak için bir mülakata girdiğini aktaran Gabidullin, "Açıklıkları ve dürüstlükleri hoşuma gitti. Devletimizin çıkarlarının olduğu yerlerde savaşa gideceğimizi ve bunun sonucunda hayatımızı kaybedebileceğimizi açıkça söylediler." dedi.

Wagner'in son dönemde artık profesyonel olmayan "savaşçılar" kullandığını belirten Gabidullin, şöyle devam etti:

"Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Wagner'in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya'da ağır kayıplar vermemizin başlıca nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye'nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı."

Ele geçirilen petrol sahaları karşılığında Wagner çalışanlarına "ödüller" vadedildiğini dile getiren Gabidullin, "Sonunda askerler komutanlarına güvenmeyi bıraktı. 2018'den bu yana komutanlardan bazıları birime tahsis edilen primlerin yarısını almaya ve geriye kalanı savaşçılara dağıtmaya başladılar." ifadesini kullandı.

"Suriye'de asıl işi Wagner yaptı"

Gabidullin, 2019'da DEAŞ terör örgütüyle savaşan Suriyelilerin Libya'ya gönderilmesine yönelik bir emir aldığını belirterek "Gönderdiklerim oraya vardıklarında, komutan beni arayıp, 'Bunlar intihar eylemi yapabilir mi?' diye sordu. Nasıl bir insan böyle bir soru sorabilir?" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssünde görev alan Rus askerlerine yönelik eleştirilerde bulunan Gabidullin, "Suriye'de asıl işleri yapan Wagner askerleriydi. Suriye ordusu ise aciz durumda. Bazı Rus komutanlar, başarılı görünmek için üstlerine yalan beyanlarda bulunuyorlardı." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Suriye'de DEAŞ'a karşı zafer kazandık." ifadelerini değerlendiren Gabidullin, "Wagner askerleri hala zaman zaman özellikle de Suriye'de 'Beyaz Çöl' diye tanımlanan bölgede, DEAŞ'la çatışmalara katılıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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