Son dakika gündem: Ruanda'da sel felaketinde son bir ayda 25 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Ruanda'da sel felaketinde son bir ayda 25 kişi hayatını kaybetti

12.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:52
Son dakika gündem: Ruanda'da sel felaketinde son bir ayda 25 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Ruanda'da sel felaketi nedeniyle ocaktan bu yana 25 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Ruanda'da sel felaketi nedeniyle ocaktan bu yana 25 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son bir ayda etkili olan sağanak yağışların sellere yol açtığı ve farklı bölgelere yıldırım isabet ettiği belirtildi.

Selden en fazla etkilenen bölgelerin Nyamasheke, Gatsibo, Karongi, Kicukiro ve Nyanza olduğu bildirilen açıklamada, 360 hektarlık tarım mahsulü ile 261 evin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, sel felaketi nedeniyle ocaktan bu yana 25 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı aktarılarak, sağanak yağışların gelecek hafta da süreceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2020'nin ilk 3 ayında seller nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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