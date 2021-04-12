Son dakika haber... Motosikletinin römorkunda çıkan yangını üzüntüyle izledi

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Son dakika haberler... ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayan Suriyeli Abdülkadir Muhammet'in kullandığı motosikletin römorkunda bilinmeyen bir nedenle yangın cıktı.

ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayan Suriyeli Abdülkadir Muhammet'in kullandığı motosikletin römorkunda bilinmeyen bir nedenle yangın cıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yardımı ile söndürülürken, Muhammet'i olay yerine gelen arkadaşları teselli etti.

Yangın, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayan Suriye vatandaşı Abdülkadir Muhammet'in motosikletinin römorkunda dumanlar çıkmaya başladı. Alevler kısa süre içinde bütün römorku sardı. Motosikletini yol kenarına park eden Muhammet, yangını söndürmek istedi ancak çabaları sonuçsuz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Römorkunun gözünün önünde yanması neeniyle üzüntü yaşayan Muhammet'i yanına gelen arkadaşları teselli etti.Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI