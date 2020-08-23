Son dakika gündem: Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

Son dakika gündem: Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
23.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:03

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Toprak altından çıkarılan İnce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yağmur nedeniyle Rize Çarşısı'nı su bastı. Zemin kattaki dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesinde mahsur kalan 9 vatandaş jandarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerine giden yol ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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