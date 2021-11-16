Son dakika gündem: Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Rize'de 2 kilo 680 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
RİZE (AA) - Rize'de 2 kilo 680 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Veliköy ve Pınarbaşı köylerinde iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 680 gram esrar maddesi, 2 tabanca ve 245 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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