Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı
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Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Rize'de geçen ay yaşanan ve 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı.

Rize'de geçen ay yaşanan ve 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı.

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar gören binalar ile heyelan riski altındaki yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede gerçekleştirilen incelemelerin ardından acil yıkım kararı alınan 17 binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, merkeze bağlı Muradiye beldesi ile Güzelyurt köyündeki riskli yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları, bazı yerlerde iş makineleriyle, coğrafi şartların uygun olmadığı yerlerdeki yapılarda da işçiler tarafından el yordamıyla yürütülüyor.

Güzelyurt köyünde 3 katlı evleri yıkılan Saadet Furtuna, gazetecilere, evlerinin, 3 yıl önce meydana gelen heyelanda zarar gördüğünü, geçen ay yaşanan sel ve heyelanda da hasar olduğunu belirterek, daha önce boşalttıkları evlerinin yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Rize'deki sel ve heyelanların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapılmış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edilmişti.

Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı
Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı
Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı
Son dakika gündem: Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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