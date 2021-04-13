Son dakika gündem: Rize'de ramazan boyunca aşılama hizmeti devam edecek
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Son dakika gündem: Rize'de ramazan boyunca aşılama hizmeti devam edecek

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Rize'de ramazan boyunca aşılama hizmeti devam edecek

Son dakika gündem haberi... Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, ramazan ayı boyunca mesai saatlerinde ve iftardan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemlerinin devam edeceğini bildirdi.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, ramazan ayı boyunca mesai saatlerinde ve iftardan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemlerinin devam edeceğini bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Sağlık Bakanlığı'nca aşı hakkı tanımlananların, mesai saatleri içerisinde randevusunu alarak bağlı oldukları aile hekimliklerinde aşılarını olabileceklerini belirtti.

Randevu alamayanların ise toplum sağlığı merkezinde aşılarını olabileceğini ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"İftardan sonra ise aşılama yaptırmak isteyen vatandaşlarımız hastanelerimize başvurarak saat 20.00 ile 23.00 arasında aşılarını randevusuz bir şekilde yaptırabileceklerdir. Biontech aşısı olmak isteyenler randevu almak zorunda. Bu aşımız sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın randevu ile başvurmaları halinde sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 kadar aşı olabileceklerdir. Bugüne kadar Rize'de 101 bin 563 doz aşı yapıldı."

Tüm sağlık tesislerinde gerekli önlemleri aldıklarına işaret eden Tepe, aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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