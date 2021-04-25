Son dakika gündem: Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı.

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Karasu köyünde B.A. ile Selmani Arıcan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, Arıcan'ı silahla yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Selami Arıcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vedat Bilgin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:06:16. #1.16#

title