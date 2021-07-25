Son dakika gündem: Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu

Son dakika gündem: Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, kuraklıktan etkilenerek bu yıl da kurudu.

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, kuraklıktan etkilenerek bu yıl da kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 2019'da tamamen kuruyan göle sondaj çalışmasıyla "can" suyu verildi. İlkbaharda su seviyesi yükselen Kuyucuk Gölü, binlerce göçmen kuşu ağırladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan kuraklık nedeniyle Kuyucuk Gölü, ikinci kez kurudu.

Ziyaretçiler hayal kırıklığına uğradı

Bölgeye gelen misafirler, gölün kuruduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Göl ziyaretinde hüzünlenen Kuyucuk köyünden Taner Göktaş da kuruyan göl ortasında bağlamasını eline alarak yazıp bestelediği "Kurudu çöl oldu Kuyucuk Gölü" türküsünü söyledi.

Taner Göktaş, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nün daha önce kuruduğunu ancak sondaj çalışmasıyla su verildiğini hatırlattı.

Gölün bu yıl şiddetli kuraklık nedeniyle yine kuruduğunu anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Gölü kupkuru görünce ciğerim yandı. Var ile yok olmayı burada gördüm. Dün burası vardı, hatıralarımız vardı ve bugün yok. Su yerine simsiyah toprak var. Bu gölde hatıramız çoktu. Kışın 40-50 santim kar olurdu ve buzla kaplanırdı. Buzun üzerinde topaç oynardık, kızaklarla kayardık, atlarımızı yıkardık ve burada yüzerdik. Şimdi gölün tam ortasındayım, ne yazık ki suda değil, karada toprağın üzerindeyim. Bu bana çok acı verdi, bizim için çok büyük bir kayıptır."

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun göle büyük emekleri olduğunu ve dünyaya tanıtılmasında katkı sağlandığını anlatan Göktaş, gölün kuruduğunu görünce hüzünlendiğini ve bunun üzerine yazıp bestelediği türküyü söylediğini dile getirdi.

"Fotoğraflardan görmüştüm, çok güzeldi"

Almanya'dan memleketi Kars'a ziyarete gelen Melisa Taşkapu ise ilk defa bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Herkes gölden çok bahsetmişti, görmek istiyordum ama nasip değilmiş. Her yer kupkuru, inşallah seneye görürüm. Bizimkiler hep bahsediyordu. Babam burada doğup büyüdü ama bir şey göremedim. Fotoğraflardan görmüştüm, çok güzeldi. Şimdi yürüyerek gölün ortasına geldik." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Bülent Taşkapu da en son köye 2016'da geldiğini ve o zaman göldeki su seviyesinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Bu yılki manzara karşısında şok yaşadığını söyleyen Taşkapu, "Maalesef gölün o güzelliklerini göremedik. İklim değişikliği bizim gölü de etkiledi, çok hüzünlüyüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Bakan Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:10:41. #1.16#

title