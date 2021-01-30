Son dakika gündem: Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü
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Son dakika gündem: Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü

30.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:05
Son dakika gündem: Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkeziyle ilgili gelişmeleri görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkeziyle ilgili gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında bugün faaliyetlerine başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine dair gelişmelerin istişare edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Merkez'in, Dağlık Karabağ'da durumu daha da istikrara kavuşturma ve bölgede varılan anlaşmaların gerektiği gibi yerine getirilmesine katkıda bulunacağına yönelik inanç, görüşmede ifade edildi." denildi.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildirinin maddelerinden birinde tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezinin oluşturulacağı belirtilmişti.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine ilişkin mutabakat zaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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