Son dakika gündem: Putin ile Hindistan Başbakanı Modi'den "BMGK'nın reform edilmesi" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapsamlı şekilde reform edilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Putin ve Modi, görüşme sonucu ortak bildiri imzaladı.

Kremlin Sarayının web sitesi üzerinden yayımlanan 99 maddeyi içeren ortak bildiride, Rusya ve Hindistan'ın stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerine bağlılığı teyit edildi.

İkili ticaretin 2025'e kadar 30 milyar dolar hacmine ulaşması yönünde hedef konulduğu bildiride, Hindistan ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, iki ülkenin, Uzak Doğu'da sağlık, enerji, turizmin yanı sıra lojistik, deniz ulaşımı ve elmas işlemeciliği alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştığı ifade edildi.

İki ülkenin milli para birimiyle ticaretin yapılması yönündeki çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kalındığı kaydedilen bildiride, iki liderin, uzay alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Askeri teknik alanında iş birliği anlaşması

İki ülkenin hükümetleri arasında 2021'den 2030'a kadar askeri teknik iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri teknik iş birliği, Rusya ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın geleneksel mihenk taşıdır. Hindistan'ın kendi kendine yetme arzusu nedeniyle iki ülke arasındaki ortaklık, önde gelen savunma teknoloji ve sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesine yöneliyor."

BMGK'ın reform edilmesi gerektiği vurgulandı

Bildiride, BMGK'nın reform edilmesi gerektiği vurgulanarak, "İki taraf, BMGK'nın, modern küresel gerçeklerin yansıtması ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konuların çözümünde daha etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla reform edilmesi çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Terör, uyuşturucu kaçakçılığı, aşırılıkçılık, organize suç ve bilgi güvenliği alanındaki tehditler ile mücadele edilmesi gerektiği aktarılan bildiride, BMGK'nın konuyla ilgili kararlarının uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, "Taraflar, terörizmin her biçimleri ve tezahürlerini şiddetle kınadı ve uluslararası toplumu terörle mücadelede iş birliğini yoğunlaştırmaya çağırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan meselesi

Afganistan'daki duruma da yer verilen bildiride, Afganistan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu ülkede kapsayıcı ve temsili hükümetin kurulması, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele edilmesi, insani yardımın yapılması, kadın, çocuk ve azınlık haklarının korunmasının önemine işaret edildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılık

İki liderin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının teyit edildiği bildiride, Suriye meselesinin BM himayesinde ve BMGK'nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İran nükleer anlaşmasının uygulanmasını öneminin aktarıldığı bildiride, "İki lider, ilgili tarafları, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması yönünde çalışmaya çağırdı." ifadelerine yer verildi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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