Son dakika gündem: Prometeon Türkiye, 3 yılda 40 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Son dakika gelişmesine göre Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Dolgetta, "Önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz.

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Dolgetta, "Önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak." açıklamasında bulundu.

Endüstriyel lastik odaklı üretim yapan Prometeon tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, salgının etkileriyle zorlu geçen 2020 yılını Türkiye'de yüzde 35'lik rekor büyüme ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonio Dolgetta, 2017-2020 dönemi için açıkladıkları 115 milyon dolar yatırımı tamamladıklarını ve bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitelerini 1,4 milyon adet lastiğe çıkardıklarını dile getirdi.

Dolgetta, yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine katma değer oluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Bunun önemli bir kısmı Ar-Ge merkezimizi tamamlamaya tahsis edildi. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye'deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Türkiye'de 1960 yılında kurulan ilk lastik fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye 75 ülkenin içinde yer aldığı "Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya Bölgesi"nin yönetim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak