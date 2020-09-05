Son dakika gündem: Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı
Son dakika gelişmesine göre Kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış Töreni'ne katıldı.
05.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:03
Kurdele kesim töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış Töreni'ne katıldı. (10)
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Kaynak: AA