Son dakika gündem: Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı
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Son dakika gündem: Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış Töreni'ne katıldı.

05.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:03

Kurdele kesim töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış Töreni'ne katıldı. (10)

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Son dakika gündem: Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı

Kaynak: AA

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