Son dakika gündem: Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, yeniden cumhurbaşkanı adayı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 24 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Portekiz'de 2016'dan bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha devam ettirmek isteyen 72 yaşındaki de Sousa, adaylığını açıkladı.

De Sousa, 2016 yılındaki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak için Lizbon'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Palacio de Belem) yakınındaki bir pastaneyi seçti.

Ülkede mevcut durumda ana muhalefette olan Sosyal Demokrat Partinin (PSD) bir dönem (1996-1999) başkanlığını da yürüten de Sousa, 2016'da olduğu gibi yine PSD'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

De Sousa, "Zorlu bir yürüyüşü ortasında bırakmayacağım. Çünkü göğüs germek zorunda olduğumuz bir salgın ve kazanmak zorunda olduğumuz bir kriz var." dedi.

Anketler de Sousa'nın yeniden seçilme olasılığı yüksek gösterirken, karşısındaki en güçlü aday ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten, sol görüşlü Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Ana Gomes.

Cumhurbaşkanı olmadan önce televizyonda siyaset yorumculuğu yapan de Sousa, 2016'daki seçimleri yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Portekiz'deki yasa gereği, seçimlerde oyların yarısından fazlasını alan aday cumhurbaşkanı seçilirken, bunun sağlanamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 14 Şubat'ta ikinci tur seçime gidecek.

Yeni cumhurbaşkanının 9 Mart'ta resmi olarak görevine başlaması öngörülüyor.

Portekiz'de Kovid-19 salgınından dolayı 9 Kasım'da ilan edilen ve mevcut durumda 23 Aralık'a kadar geçerli olan olağanüstü halin (OHAL) en azından 7 Ocak'a kadar uzatılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli