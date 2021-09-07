Son dakika gündem: Porsuk çayına düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de Porsuk çayına düşen Ümmügül Can (72) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de Porsuk çayına düşen Ümmügül Can (72) hayatını kaybetti. Acı haberi alarak gelen yakınları ise "O mu gerçekten? Değil deyin Allah aşkına" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Toplanan kalabalık ise merakla arama çalışmalarını izledi.

Eskişehir'de oturan Ümmügül Can, Porsuk çayının Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nden geçen bölümünde dengesini kaybederek suya düştü. Kısa bir süre sonra ise gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi Porsuk çayında arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım süren aramaların ardından Ümmügül Can bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber i alarak Porsuk çayına gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadının yakınlarından biri Ümmühan Can'ın öldüğüne inanamadığını ifade ederek, "O mu gerçekten? Değil deyin Allah aşkına" diyerek gözyaşı döktü. Ümmügül Can'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.MERAKLA İZLEDİLER

Porsuk çayına düşen Ümmügül Can'ı arama çalışmaları sırasında köprü ve çevresinde büyük bir kalabalık oluştu. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayanlar çalışmaları merakla izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen