Son dakika gündem: Pompeo, Dışişleri Bakanlığındaki "geçiş süreci çalışmalarından dolayı" Avrupa seyahatini iptal etti
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Son dakika gündem: Pompeo, Dışişleri Bakanlığındaki "geçiş süreci çalışmalarından dolayı" Avrupa seyahatini iptal etti

12.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:58
Son dakika gündem: Pompeo, Dışişleri Bakanlığındaki

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "bakanlıktaki geçiş süreci çalışmalarından dolayı" bu hafta içinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e planlanan ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "bakanlıktaki geçiş süreci çalışmalarından dolayı" bu hafta içinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e planlanan ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlığın görevi, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibine devretme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ortagus, "Yumuşak ve gerektiği gibi bir geçiş sürecinin önümüzdeki 8 günde tamamlanması konusunda mutabıkız. Hem bakanlık hem de Seçilmiş Başkan Biden'ın ekibi, bu amaçla birkaç haftadır birlikte çalışıyor ve ortaya konulan iş birliği seviyesi ve gösterilen profesyonellikten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Senatodaki kariyer yetkililerinin onay süreçleri tamamlanana kadar görevlere vekalet edecek yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların çok yakından başlayacağını duyuran Ortagus, "Bu nedenle, Bakanın Avrupa seyahati dahil bu hafta planlanan tüm seyahatlerini iptal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun, bu hafta çarşamba günü Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi planlanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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