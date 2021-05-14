Son dakika gündem: POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI; 3 ÖLÜ, 2 YARALI- EK 2
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Son dakika gündem: POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI; 3 ÖLÜ, 2 YARALI- EK 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde2 kişiyi pompalı tüfekle ateş edip yaralayan Ersin Aydeniz, onları hastaneye götürmeye gelen kişilere de ateş açtı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde2 kişiyi pompalı tüfekle ateş edip yaralayan Ersin Aydeniz, onları hastaneye götürmeye gelen kişilere de ateş açtı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, bilinmeyen nedenle Ersin Aydeniz'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz'e ateş edip yaraladı.

HASTANEYE GÖTÜRMEYE GELENLERİ DE VURDU

Köy korucusu Taner Özayyıldız, Yavuz ve Ünal Aydeniz'i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Özayyıldız (27) ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ile Adil Aydeniz'e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız'a bir el daha ateş etti.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Özayyıldız ile Ünal Aydeniz, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayın ardından Ersin Aydeniz'i suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

TUZLUCA (Iğdır), (DHA)-

Son dakika gündem: POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI; 3 ÖLÜ, 2 YARALI- EK 2
Son dakika gündem: POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI; 3 ÖLÜ, 2 YARALI- EK 2
Son dakika gündem: POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI; 3 ÖLÜ, 2 YARALI- EK 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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