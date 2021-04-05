Son dakika gündem: Polisler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü unutmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanıyor.

Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanıyor.

'Sokak hayvanı' terimi, şehirlerde veya başka yerleşim yerlerinde başıboş olarak hayatlarını sürdürmeye çalışan hayvanlar için kullanılıyor. Her yıl 4 Nisan günü de tüm dünyada, yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan bu sokak hayvanlarının korunma, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Sokak Hayvanları Günü' olarak kutlanıyor. Ardahan'da Polis Haftası etkinliği ve 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında Barınakta bulunan hayvanların Beslenmesi, Bakımı ve Bulundukların yerin Kontrolü yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü (Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği) ekipleri, 4 Nisan'ın Sokak Hayvanları günü olması dolayısıyla Barınak ziyareti gerçekleştirdi. Ekipler tarafından, barınak da bulunan sokak hayvanlarına kuru mama ve yaş mama dağıtımı yapılarak, yerlerinin temiz havadar olması için barınak görevlilerine gerekli bilgiler verildi.

Hayvan severlerin de katıldığı etkinlik sorunsuz olarak tamamlandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı