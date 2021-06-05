Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Amir S.'nin (19) üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Amir S.'nin (19) üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak gezen Suriye vatandaşı Amir S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.Öte yandan, gazetecilerin polis rozetini sorması üzerine Amir S., "Polis kimliği değil o ağabey" diye cevap verdi. Kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen Amir S. gözaltına alındı. 


Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı
Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Samsun'da denizde cenin bulundu
Samsun'da denizde cenin bulundu
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Beren Saat Hülya Avşar
Spor Ali Koç Mert Günok Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 'polis rozeti' ve 'ruhsatsız tabanca' çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 03:01:16. #1.15#

title