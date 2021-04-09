Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
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Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Son dakika haberine göre AYDIN'da görev yapan gazetecilerin, 10 Nisan Polis Haftası için yaptığı şaka amaçlı kavga ihbarı gerçek oldu.

AYDIN'da görev yapan gazetecilerin, 10 Nisan Polis Haftası için yaptığı şaka amaçlı kavga ihbarı gerçek oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis memurları gazeteciler tarafından baklava ve meşalelerle karşılanırken, yaklaşık 20 metre mesafede taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme kavgasına tutuştu.

Aydın'da gazeteciler, 112 acil çağrı merkezini arayarak silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis memurları verilen adrese geldiklerinde gazeteciler tarafından baklava ve meşaleler ile karşılandı. Sözde olay yerine gelen polisler gazetecilere teşekkür ettiği sırada yaklaşık 20 metre ileride taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle kavga etmeye saşladı. Polis kavgaya müdahele ederek, tarafları ayırdı.


Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
Son dakika gündem: Polise 'kavga şakası' gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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