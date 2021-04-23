Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
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Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu

Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, onlar için özel bir konvoy düzenledi. Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarının sirenlerini açan jandarma ve polis ekipleri, şehri baştan sona turlarken, çocuklar ve aileleri de ellerinde Türk bayrakları ile balkon ve pencerelere çıkarak konvoyu selamladı.


Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Son dakika gündem: Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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