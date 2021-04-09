Son dakika gündem: Polis Haftası'nda, Çeşme esnafına ve vatandaşlara çiçek

Edinilen son dakika haberine göre Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlamalarında, Çeşme'deki resmi törenin ardından Çeşme esnafına ve vatandaşlara çiçek verildi.

Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlamalarında, Çeşme'deki resmi törenin ardından Çeşme esnafına ve vatandaşlara çiçek verildi.

Polis Teşkilatı'nın 176. yıldönümü kapsamında, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törene, İlçe Emniyet Müdürü Alev, polis kıyafetleri giyen oğlu Murathan Alev ile birlikte katıldı.

Resmi törene, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve sıralı amirler, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Murat Erdoğan katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Alev'in oğlu Murathan Alev'in de törene polis kıyafetleri ile katılması büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Kaymakam Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Alev ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köfüncü, Çeşme esnafına ve vatandaşlara çiçek vererek, polis teşkilatının vatandaşların huzur ve güveni için görev yaptığı mesajını verdiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı