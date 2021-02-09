Son dakika gündem: Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kontrolünde ruhsatsız tabanca buldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı. Ekipler, ruhsatsız tabancaya el koyarken otomobil sürücüsüne Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunma suçundan 427 lira idari para cezası uyguladı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal Mahallesi Gaziler Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde uygulama yaptı. Bu sırada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancaya el konulurken araç sürücüsü E.Ö.'ye Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunma suçundan idari para cezası uygulandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK