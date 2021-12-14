Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı - Haberler
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Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, gelin ve damada takı yerine sembolik kelepçe taktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, gelin ve damada takı yerine sembolik kelepçe taktı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker (26) ile Denizli Belediyesinde memur olan Özlem Dalkıç (26), belediye nikah salonunda gerçekleşen törenle evlendi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından kıyılan nikahta, genç çiftin meslektaşları ve arkadaşları da hazır bulundu.

Kıyılan nikahın ardından genç çiftte sürpriz yapan mesai arkadaşlarından komiser yardımcısı Sinan Güncegörü, "Bizim de genç çiftlere bir armağanımız var." diyerek belinden çıkardığı kelepçeyi genç çiftin bileğine taktı.

Takılan kelepçe karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şeker, "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Ne olduğunu anlayamadım. Meslektaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Nikah merasimi sonrasında Aputkan, genç çifte Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı

Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı

Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı

Polis ekibi, meslektaşlarının düğününde gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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