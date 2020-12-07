Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
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Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

07.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:59
Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

Son dakika gündem haberine göre Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşları tek tek durdurup bilgilendiren polis ekipleri, kendilerini polis, savcı, asker gibi unvanlar kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiklerini bildirdiler.

Ekipler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydetti. - KARABÜK

Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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