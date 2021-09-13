Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİT ve TSK'nın operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

MİT ve Tsk'nın operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de düzenlenen PKK/KCK eylemlerinde yer alan Ekinci, 2011'de Irak'a geçerek terör faaliyetlerini sürdürdü.

Daha sonra Irak'ın Zagros bölgesi ve Kandil'de sözde örgüt yöneticilerinin yardımcılığını yapan Ekinci, 2020'de terör örgütüne darbe vuran operasyonların ardından Gara'ya geçti.

Kandil ve Sincar'da terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin iletişimini sağlayan Ekinci, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKKKCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki...

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki...

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Haber: Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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