Son dakika gündem: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

03.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:21

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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