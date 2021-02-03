Son dakika gündem: PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
03.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:21
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı