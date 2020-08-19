Son dakika gündem: Peru ve Kolombiya Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 658'e, Kolombiya'da 15 bin 619'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 658'e, Kolombiya'da 15 bin 619'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 177 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 658'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 828 artışla 549 bin 321'e, iyileşenlerin sayısı da 374 bin 19'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 619'a yükseldi.

Vaka sayısının 12 bin 462 artarak 489 bin 122'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 798 artışla 312 bin 323 oldu.

Kaynak: AA