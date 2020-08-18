Son dakika gündem: Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Son dakika gündem: Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 481'e, Kolombiya'da 15 bin 372'ye, Ekvador'da 6 bin 83'e yükseldi.

Son dakika gündem: Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
18.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 481'e, Kolombiya'da 15 bin 372'ye, Ekvador'da 6 bin 83'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 200 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 481'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 547 artışla 541 bin 493'e, iyileşenlerin sayısı da 370 bin 717'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ise virüs nedeniyle son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 372'ye yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 328 artarak 476 bin 660'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 14 bin 89 artışla 301 bin 525'e çıktı.

Ekvador'da da Sağlık Bakanlığının Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 artarak 6 bin 83'e, vaka sayısı ise 209 artarak 101 bin 751'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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