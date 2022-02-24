Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Oğuzhan Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y. (30), oturduğu apartmanın 3'üncü katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis tarafından içeri çekilerek son anda kurtarıldı.

KÜTAHYA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y. (30), oturduğu apartmanın 3'üncü katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis tarafından içeri çekilerek son anda kurtarıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dumlupınar Mahallesi Kayhan Sokak'taki apartmanda oturan Ramazan Y., dün saat 03.00 sıralarında, 3'üncü katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.'yi görenler, polise haber verdi. İhbarla binaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı. Sağlıkçıların ambulansa aldığı Ramazan Y., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ramazan Y.'nin pencereden atlarken polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar ise çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Son dakika gündem: Pencereden atlarken, polis içeri çekerek kurtardı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title