Son dakika gündem: Pazarda cüzdan çalan 3 yankesici tutuklandı
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Son dakika gündem: Pazarda cüzdan çalan 3 yankesici tutuklandı

06.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:48
Son dakika gündem: Pazarda cüzdan çalan 3 yankesici tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde pazarda alışveriş yapan Mehmet T.'nin içerisinde 1700 lira bulunan cüzdanını yankesicilik yöntemi ile çaldıktan hemen sonra polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde pazarda alışveriş yapan Mehmet T.'nin içerisinde 1700 lira bulunan cüzdanını yankesicilik yöntemi ile çaldıktan hemen sonra polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Simav ilçesinde, geçen çarşamba günü yaşanan yankesicilik olayında; Belediye Meydanı'nda kurulan pazar yerine alışverişe giden Mehmet T.'nin, içerisinde 1700 lira bulunan cüzdanı, 3 kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet T., polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 

Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Simav- Uşak Karayolu'nda durdurulan otomobilde, Mehmet T.'nin çalınan 1700 lirası bulunurken, şüpheliler İ.V., V.V. ve L.U. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Uşak Cezaevi'ne gönderildi. Parası teslim edilen Mehmet T., polislere teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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