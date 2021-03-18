Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
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Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu

18.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:25

Son dakika habere göre İZMİR'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu.

İZMİR'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi. Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

 


Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu
Son dakika gündem: Parkta ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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