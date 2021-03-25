Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

Son dakika haberi... Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, polis soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Sepetlipınar Mahalesi Arpalık Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobili ile sokak üzerinde durarak, E.A.?ya ait 01 AHA 734 plakalı park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheli uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:23:22. #1.16#
title