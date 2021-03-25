Son dakika haberleri... KOCAELİ Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberi... Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, polis soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Sepetlipınar Mahalesi Arpalık Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobili ile sokak üzerinde durarak, E.A.?ya ait 01 AHA 734 plakalı park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheli uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı