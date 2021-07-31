Son dakika gündem: Parfüm hırsızlığı kamerada
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Son dakika gündem: Parfüm hırsızlığı kamerada

Son dakika gündem: Parfüm hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişinin müşteri gibi girdiği markette deneyip beğendiği parfümleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişinin müşteri gibi girdiği markette deneyip beğendiği parfümleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir markete giren kişi, kozmetik reyonunda deneyip beğendiği parfümleri cebine koyup çıktı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra parfümlerin çalındığını fark eden çalışanlar, polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyip şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Son dakika gündem: Parfüm hırsızlığı kamerada
Son dakika gündem: Parfüm hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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