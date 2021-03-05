Son dakika gündem: Pandemide başladığı 'maket' hobisinden para kazanmayı hedefliyor
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Son dakika gündem: Pandemide başladığı 'maket' hobisinden para kazanmayı hedefliyor

05.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:35
Son dakika gündem: Pandemide başladığı 'maket' hobisinden para kazanmayı hedefliyor

Son dakika haberleri... HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, banka emeklisi Şemsettin Demir (64), pandemi dönemini evinde eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve çeşitli tarım araçlarının maketlerini yaparak, değerlendirdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, banka emeklisi Şemsettin Demir (64), pandemi dönemini evinde eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve çeşitli tarım araçlarının maketlerini yaparak, değerlendirdi. Demir, hobi edindiğini belirtirken, yaptığı maketleri de satıp, para kazanmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'de vaka oranı en düşük iller sıralamasında ikinci olan Hakkari'de, kontrollü normalleşme heyecanı yaşanırken, İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan banka emeklisi Demir, pandemi dönemini eni iyi değerlendirenlerden oldu. Kış ayları boyunca dışarı çıkmayarak kurallara uyup sağlığını korumaya çalışan Demir, boş zamanlarını değerlendirmek için de evinin bir odasını atölyeye çevirerek, eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve tarım alanlarında kullanılan çeşitli araçların maketlerini yaptı. Çocukluğunda, gençlik zamanlarında gördüğü araç ve gereçleri günümüze taşımayı amaçlayan Demir, birçok maket yapmayı başardı. 

Yaptığı kıl çadır ile araç ve gereçlerini titizlikle koruyan Demir, faydalı olabilecek bir hobi edindiğini anlattı. Yaptığı maketleri satarak para kazanmayı hedefleyen Demir, "Pandemi döneminde evden çıkmayınca boş zamanlarımı değerlendirmeye ve geçmişin izlerini günümüze taşımaya karar verdim. Yaşadığım evin bir odasını atölyeye çevirince bu maketleri yapma imkanım oldu. Çocukluğumda içinde yaşadığım, arkadaşlarımla oynadığım kıl çadırların, dedemin, babamın kullandığı tarım araçlarının maketlerini yaptım. Bunu yaparken de büyük keyif aldım. Ayrıca bu maketleri satıp, para kazanmayı da hedefliyorum" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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