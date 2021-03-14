Son dakika gündem: Pakistan, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı
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Son dakika gündem: Pakistan, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

14.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:46
Son dakika gündem: Pakistan, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberler: Pakistan'ın, Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinin parlamentoda güvenoyu almasını ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin başarılı şekilde kurulmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Pakistan'ın, Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinin parlamentoda güvenoyu almasını ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin başarılı şekilde kurulmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sonuca yol açan Libya halkının barış ve güvenlik konusundaki kararlılığı tebrik edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya için çabalarının ve pozitif rollerinin önemine işaret edildi.

Pakistan'ın Libya ile tarihsel olarak yakın ve samimi bağlarına büyük önem verdiğine dikkat çekilen açıklamada, İslamabad yönetiminin Libya ile ikili iş birliğini, bölgesel ve uluslararası forumlarda koordinasyonu ilerletmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın Başbakan Dibeybe'nin kabinesinin parlamento tarafından onay almasını ve Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığı, İslamabad yönetiminin Libya parlamentosu ve siyasi liderliğine başarılar dilediği kaydedildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisinden 10 Mart'ta 132 "kabul" ve bir "çekimser" oyla güvenoyu almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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