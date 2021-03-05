Son dakika gündem: Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'da Belucistan eyaletinin güneybatısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonu 5 işçinin öldüğü, onlara refakat eden 2 askerin de yaralandığı bildirildi.