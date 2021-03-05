Son dakika gündem: Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı

05.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:14
Son dakika gündem: Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'da Belucistan eyaletinin güneybatısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonu 5 işçinin öldüğü, onlara refakat eden 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da Belucistan eyaletinin güneybatısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonu 5 işçinin öldüğü, onlara refakat eden 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Belucistan'a bağlı Sibi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın işçileri taşıyan aracın geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada, 5 işçi hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da, askerler güvenlik sorunu nedeniyle ülkenin güneybatısında işçilere eşlik ediyor.

Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Kenan Doğulu Müslüm Gürses Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:15:22. #1.14#
title