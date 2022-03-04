Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

AA, Nuri Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

bombalı saldırı, Pakistan, Cuma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title